Fenerbahçe'ye kupa maçında sakatlık şoku! Yeni transfer devam edemedi
14.01.2026 21:04
Son Güncelleme: 14.01.2026 21:18
NTV - Haber Merkezi
Beyoğlu Yeni Çarşı ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, bazı oyuncularını dinlendirdiği maça Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran ilk 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe'de müsabakaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Anthony Musaba, karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlığı nedeniyle kendisini yere bıraktı.
Fenerbahçeli Anthony Musaba.
İlk tedavisi saha içinde yapılan hücum oyuncusu, birkaç dakika kendisini denedi.
Teknik direktör Domenico Tedesco, sekerek devam eden oyuncusunu riske etmek istemedi ve 24. dakikada Anthony Musaba'yı oyundan aldı.
Anthony Musaba.
25 yaşındaki futbolcu, kenara gelerek yerini Mert Müldür'e bıraktı. Musaba, oyundan çıktıktan sonra bir süre Tedesco ile konuştu ve kulübedeki yerini aldı.