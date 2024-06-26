Fenerbahçe'ye Lazar Samardzic transferinde İtalyan rakip

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun listesinde olan Samardzic için Lazio'nun da devrede olduğu belirtildi

Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin 14 milyon euroluk teklif yaptığı,Udinese'nin ise 25 milyon euroluk bir talebi olduğu aktarıldı.

Öte yandan Lazio'nun ise 15 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Yine haberde Fenerbahçe'nin Lazio'dan farklı olarak oyuncuya Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunduğu vurgulandı.

Udinese formasıyla geçen sezon 34 resmi maça çıkan Samardzic, bu mücadelelerde 6 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

Serie A ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Samardzic'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro.