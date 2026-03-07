Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan müjde. Samsunspor maçı öncesi belli oldu
07.03.2026 18:38
Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli isimleri arasında yer alan Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı-beyazlılara karşı oynanacak maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanda Marco Asensio endişesi yaşanmıştı.
İspanyol yıldız, arka adalesinde ağrı hissetmiş ve antrenmanı yarıda bırakarak tedbir amaçlı MR'a girmişti.
Fenerbahçeli Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertlilerin en çok gol katkısı veren isimlerinden biri konumunda.
SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI
MR sonuçları temiz çıkan başarılı futbolcunun herhangi bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.
Ayrıca Asensio, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanın da tamamında takımla birlikte çalıştı.
Marco Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Samsunspor'a karşı forma giyebilecek.
Fenerbahçeli Marco Asensio'nun bugünkü antrenmandan görüntüsü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 11 asistlik bir performans sergileyerek 24 gole doğrudan katkı verdi.