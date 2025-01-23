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Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber: Sakatlığı açıklandı

Fenerbahçe, milli futbolcusu Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Müldür'ün omzunda çıkık tespit edilirken, tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber: Sakatlığı açıklandı

’nin başarılı savunmacısı Mert Müldür’ün omzunda çıkık tespit edildi.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medyasından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır” denildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN 2024-25 SEZONU PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı.

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