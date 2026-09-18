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Fenerbahçe'ye milli yıldızdan kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı

18.09.2026 15:39

Son Güncelleme: 18.09.2026 15:47

Fenerbahçe'ye milli yıldızdan kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı
Anadolu Ajansı

Mert Müldür

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, antrenmanda dizinden sakatlanan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu. 


Sarı lacivertlilerden yapılan açıklmada şu ifadeler aldı:

"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

 

Yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

 

UZUN SÜRE FORMA GİYEMEYECEK

 

Milli futbolcunun en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlığın ciddi ve ameliyatlık olması durumunda süre 3 aya kadar uzayabilir.

 

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.

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