Fenerbahçe'ye milli yıldızdan kötü haber, antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe , antrenmanda dizinden sakatlanan Mert Müldür 'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklmada şu ifadeler aldı:



"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

UZUN SÜRE FORMA GİYEMEYECEK

Milli futbolcunun en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlığın ciddi ve ameliyatlık olması durumunda süre 3 aya kadar uzayabilir.

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig 'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.