Fenerbahçe'ye Nando De Colo'dan kötü haber

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia ile oynanan karşılaşmada sakatlanan De Colo'nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, 34 yaşındaki oyun kurucu şutörün durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği aktarıldı.



Nando De Colo, 2021 Aralık'ta sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Fransız basketbolu, 2 ayı aşkın bir süre forma giyememişti.