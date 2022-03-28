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Fenerbahçe'ye Nando De Colo'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando de Colo, sol baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 16:35 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 16:37

Fenerbahçe'ye Nando De Colo'dan kötü haber

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THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi Bitci Baskonia ile oynanan karşılaşmada sakatlanan De Colo'nun sol baldırında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki oyun kurucu şutörün durumunun 3 haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirileceği aktarıldı.

Nando De Colo, 2021 Aralık'ta sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Fransız basketbolu, 2 ayı aşkın bir süre forma giyememişti.

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