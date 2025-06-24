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Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor: Maaşı ortaya çıktı

Transferde ses getirecek bir yıldız isteyen Fenerbahçe, olumlu yanıt aldığı Jadon Sancho'yu Türkiye'ye getiriyor.

Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor: Maaşı ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jadon Sancho'dan olumlu yanıt aldı.

Bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren İngiliz kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giyeceğini iletti.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 milyon euroluk maaş teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile pazarlıklara başlayacak. Transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Piyasa değeri 28 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Borussia Dortmund forması giydiği 2020 yılında 130 milyon euro piyasa değerini gören Sancho, Manchester United, Chelsea, Dortmund ve Manchester City formaları giymişti.

Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor: Maaşı ortaya çıktı - 1
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