Fenerbahçe'ye PSG'den iyi haber: Milan Skriniar transferinde engel kalmadı

Sarı lacivertliler, PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini her an açıklayabilir.

Fenerbahçe, daha önce transfer görüşmelerine başladığı oyuncuyu İstanbul'a da getirmişti.

Sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun imzası, PSG'nin yaşadığı kiralık oyuncu kotasına takılmıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, RB Leipzig'de kiralık olarak forma giyen oyuncuyu geri çağırıp Alman ekibine kalıcı olarak imza atmasını sağlayacak.

Böylece PSG'nin kiralık oyuncu kotası açılacak ve Slovak stoperin kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atmasının önünde bir engel kalmayacak.

MİLAN SKRİNİAR KİMDİR?

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 yılında Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de stoper olarak oynayan ve Slovakya milli takımının kaptanlığını yapan Slovak profesyonel futbolcudur.



Inter formasıyla formasıyla bir Serie A, iki Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve sonunda takımın kaptanı oldu.

2023'te Fransız kulübü Paris Saint-Germain'e katıldı.

Skriniar, Euro 2020 ve 2024'te Slovakya Milli Takımı formasıyla mücadele etti.