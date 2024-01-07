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Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip: Arabistan'dan teklif

Fenerbahçe'nin, ara transferde Rade Krunic için Milan'a yaptığı 4 milyon euroluk teklifin reddedildiği belirtilirken, 2-3 milyon euroluk bir fark olduğu öne sürüldü. Ayrıca Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın Krunic transferi için İtalyan ekibiyle görüşmeler yapacağı kaydedildi. Öte yandan Milan'ın scout şefi Geoffrey Moncada ise Krunic için istedikleri teklifleri alamadıklarını, doğru teklif gelmediği takdirde oyuncunun Milan'da kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Rade Krunic transferinde rakip: Arabistan'dan teklif

, devre arası transferinde Rade Krunic'i kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

2-3 MİLYON EUROLUK BİR FARK VAR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Milan, Fenerbahçe'nin Krunic'in bonservisini almak için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Pazarlıkların devam ettiği ancak arada 2-3 milyon Euroluk bir fark olduğu belirtildi.

ARABİSTAN EKİBİ RAKİP OLDU

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab kulübünün de Krunic'e ilgi gösterdiği ve Milan ile transfer için görüşme yapacağı bildirildi.

MİLAN SCOUT ŞEFİNDEN KRUNIC MESAJI

Milan scout şefi Geoffrey Moncada ise, Krunic için şu ana kadar istediğimiz teklifi alamadık. Doğru teklif gelmezse oyuncu burada kalacak." diye konuştu.

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