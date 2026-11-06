Fenerbahçe'ye resmen imza attı. "5 sene önceki Emre değilim"
06.11.2026 16:41
Emre Belözoğlu ilk maçına çıkacak.
Fenerbahçe'ye imzayı atan Emre Belözoğlu, yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Emre Belözoğlu , Fenerbahçe'ye resmen imzayı attı. Genç teknik direktör takımın kalitesine vurgu yaptı.
Belözoğlu, “Burada olmak. Benim için yabancı olan bir heyecan değil. Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum. Beklentilerin farkındayım. Her dakikayı kıymet ve şeref bilerek hareket ettim. Bundan sonra da 5 sene önceki Emre değilim, kendini geliştirmiş bir Emre olarak elimizden geleni yapmaya geldik. Başkanımıza teşekkür ediyorum, Kasımpaşa'ya yaptıkları kolaylık adına teşekkür ederim. ” ifadelerini kullandı.
“ARDA İLE KARŞILAŞMAK ÇOK DEĞERLİ OLACAK”
Salı günü ilk görüşmeyi yaptığını ve oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Belözoğlu, “Kaldığımız yerden devam ederek hızlı bir şekilde sonuçları almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber oynadığım Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak. Arda kardeşimle karşılaşmak mükemmel olacak. Rekabetten öte dostluk olacak.” dedi.
Dirk Kuyt'ın ekipte olup olmayacağı kulübün değerlendirmesi sonrası belli olacak ve kararı kulüp daha sonra açıklayacak.
Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavına Çorum FK karşısına çıkacak. Maç 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı.
2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı.
6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Belözoğlu, 3 Kasım'da Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.