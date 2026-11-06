Fenerbahçe'ye resmen imza attı. "5 sene önceki Emre değilim"

Emre Belözoğlu , Fenerbahçe 'ye resmen imzayı attı. Genç teknik direktör takımın kalitesine vurgu yaptı.

Belözoğlu, “Burada olmak. Benim için yabancı olan bir heyecan değil. Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum. Beklentilerin farkındayım. Her dakikayı kıymet ve şeref bilerek hareket ettim. Bundan sonra da 5 sene önceki Emre değilim, kendini geliştirmiş bir Emre olarak elimizden geleni yapmaya geldik. Başkanımıza teşekkür ediyorum, Kasımpaşa'ya yaptıkları kolaylık adına teşekkür ederim. ” ifadelerini kullandı.

“ARDA İLE KARŞILAŞMAK ÇOK DEĞERLİ OLACAK”

Salı günü ilk görüşmeyi yaptığını ve oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Belözoğlu, “Kaldığımız yerden devam ederek hızlı bir şekilde sonuçları almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber oynadığım Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak. Arda kardeşimle karşılaşmak mükemmel olacak. Rekabetten öte dostluk olacak.” dedi.

Dirk Kuyt'ın ekipte olup olmayacağı kulübün değerlendirmesi sonrası belli olacak ve kararı kulüp daha sonra açıklayacak.

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sınavına Çorum FK karşısına çıkacak. Maç 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.