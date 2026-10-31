Fenerbahçe'ye sarı-kırmızı artçı şok
31.10.2026 18:05
Son Güncelleme: 31.10.2026 21:24
Fenerbahçeli oyuncular 90 dakika sonunda taraftarların tepkisini çektiler.
Derbideki Galatasaray yenilgisi ile teknik direktörünü değiştiren Fenerbahçe, ligin bir başka sarı-kırmızılı ekibi Göztepe'ye de sahasında kaybetti. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilerek kötü gidişe dur diyemedi. 10 maç sonunda 16 puanda kalan ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine takımı devralan Dirk Kuyt da ilk maçından mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe önümüzdeki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak sonra da ligde kendisiyle aynı puanda bulunan Çorumspor deplasmanına çıkacak.
Konuk ekip Göztepe ise ligde üst üste 4. galibiyetini alırken puanını da 15'e yükseltti. Göztepe milli ara öncesi ligde Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.
Maçın golleri Fenerbahçe adına 45+1'de Guendouzi, Göztepe adına da 76'da Armstrong, 78'de de Henrique'den geldi.
FENERBAHÇE, DERBİ 11'İNDEN 2 FARKLI İSİMLE SAHADA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de oynattı.
KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.
Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.
GREENWOOD KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.
Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.
Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.
OPPONG İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.
ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI TRİBÜNDE
Fenerbahçe, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.
Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.