Fenerbahçe'ye sarı-kırmızı artçı şok

KUYT: GREENWOOD GRİP OLDU

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Mason Greenwood için şu açıklamayı yaptı: "Maalesef bugün oynamayacak. Kendisi grip olduğu için oynayamayacak. Bir risk almamamız gerekiyor. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Taraftarımızın bu oyuncuları desteklemesine ihtiyacımız var. Özellikle Türk oyuncuları. Birlik olursak eğer gerisi bizim için gelir."