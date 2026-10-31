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Fenerbahçe'ye sarı-kırmızı artçı şok

31.10.2026 18:05

Son Güncelleme: 31.10.2026 21:24

Fenerbahçe'ye sarı-kırmızı artçı şok
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli oyuncular 90 dakika sonunda taraftarların tepkisini çektiler.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Derbideki Galatasaray yenilgisi ile teknik direktörünü değiştiren Fenerbahçe, ligin bir başka sarı-kırmızılı ekibi Göztepe'ye de sahasında kaybetti. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilerek kötü gidişe dur diyemedi. 10 maç sonunda 16 puanda kalan ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine takımı devralan Dirk Kuyt da ilk maçından mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe önümüzdeki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak sonra da ligde kendisiyle aynı puanda bulunan Çorumspor deplasmanına çıkacak.

 

Konuk ekip Göztepe ise ligde üst üste 4. galibiyetini alırken puanını da 15'e yükseltti. Göztepe milli ara öncesi ligde Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

 

Maçın golleri Fenerbahçe adına 45+1'de Guendouzi, Göztepe adına da 76'da Armstrong, 78'de de Henrique'den geldi.

 

20:41
GOL. GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ
Dakika 78: Göztepe'nin sağdan kullandığı kornerde Andre Henrique kafayla Ederson'u mağlup etti: 1-2.
Anadolu Ajansı
Göztepeli oyuncular gol sevincinde.
20:38
GOL. GÖZTEPE BERABERLİĞİ BULDU
Dakika 76: Ederson'un Göztepe sahasına gönderdiği topta Guendouzi'nin ters vuruşunda Skriniar'dan önce topu alan Armstrong topu Fenerbahçe ağlarına yolladı: 1-1.
20:34
KEREM'İN VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ
Dakika 71: Lukaku ile paslaşmak isteyen Kerem topu tekrar önünde buldu. Ceza alanı içinden vuruşu Göztepe kalesinin yan direğinden döndü.
20:32
GÖZTEPE İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI
Dakika 69: Göztepe'nin kullandığı kornerde Juan ön direkten topu arka direğe yönlendirdi ama Akonnor boş kaleye topu vuramadı.
20:26
LUKAKU GOLÜ ISKALADI
Dakika 64: İrfancan'ın ceza alanında topla buluşturduğu Oğuz'un kale alanına çıkardığı pasa Lukaku bomboş durumda vuramadı ve pozisyonu kullanamadı.
20:18
KEREM KAFAYI VURAMADI
Dakika 55: Semedo'nun sıfıra inip kestiği ortaya Kerem Aktürkoğlu boş pozisyonda kafayı vuramadı. Bunun ardından tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükseldi.
20:12
EDERSON'DAN BÜYÜK HATA
Dakika 49: Ederson'un pası kısa düştü ve Göztepe pozisyona girdi. Ancak Brezilyalı kaleci zamanında müdahale ederek Juan'a gol şansı vermedi.
20:08
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dakika 46: İkinci yarı başladı.
19:47
GOL. GUENDOUZİ ÖLÇTÜ, BİÇTİ VURDU
Dakika 45+1: Lukaku'nun ceza alanı önüne çıkardığı topa Guendouzi sağ ayak içi ile çok iyi vurdu ve Arda'yı mağlup etti.
Anadolu Ajansı
Guendouzi ligdeki ikinci golünün sevincini böyle yaşadı.
19:46
EDERSON'DAN SÜPER KURTARIŞ
Dakika 44: Göztepe'nin kullandığı korner atışında Bokele'nin kafa vuruşunu Ederson inanılmaz bir refleksle kornere tokatladı.
19:36
GÖZTEPE FIRSATI HARCADI
Dakika 35: Göztepe adına Antunes'in ceza alanı dışından vuruşu kale direğini sıyırarak dışarı gitti.
19:33
KEREM TOPA DOKUNAMADI
Dakika 31: Fenerbahçe'nin soldan gelişen hızlı atağında İrfancan'ın ortasına Kerem Aktürkoğlu kale alanında ayak uzatamadı ve top kaleci Arda'da kaldı.
19:21
EDERSON'DAN KRİTİK HAMLE
Dakika 19: Guendouzi'nin orta sahada kaptırdığı topla gelişen Göztepe atağında Janderson'un vuruşunu Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson kale direği dibinden ayakları ile çıkardı.
19:15
OĞUZ GOLE YAKLAŞTI
Dakika 14: İrfancan'ın kafa pasıyla sağdan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın şutu yan ağlarda kaldı.
19:01
MAÇ BAŞLADI
Dakika 1: Mücadele Oğuzhan Çakır'ın düdüğü ile başladı.
18:24
KUYT: GREENWOOD GRİP OLDU
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Mason Greenwood için şu açıklamayı yaptı: "Maalesef bugün oynamayacak. Kendisi grip olduğu için oynayamayacak. Bir risk almamamız gerekiyor. Kadromuzda çok çok iyi oyuncular var. Taraftarımızın bu oyuncuları desteklemesine ihtiyacımız var. Özellikle Türk oyuncuları. Birlik olursak eğer gerisi bizim için gelir."
Anadolu Ajansı
18:04
İLK 11'LER BELLİ OLDU. GREENWOOD YOK
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku. Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Antunes, Miroshi, Akonnor, Janderson, Juan.

FENERBAHÇE, DERBİ 11'İNDEN 2 FARKLI İSİMLE SAHADA

 

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

 

Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi.

 

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de oynattı.

 

KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI

 

Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.

 

Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.

 

GREENWOOD KADRODA YOK

 

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, Göztepe maçında kadroda yer almadı.

 

Greenwood, gribal enfeksiyon sebebiyle kadroya alınmadı.

 

Genç hücumcunun riske edilmediği ve Liverpool maçına yetiştirilmek istendiği açıklandı.

 

 

OPPONG İLK KEZ 11'DE

 

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

 

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

 

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

 

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.

 

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI TRİBÜNDE

 

Fenerbahçe, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.

 

Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.

 

Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.

 

 