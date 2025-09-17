Fenerbahçe'ye son dakika şoku: Beraberlik golü 90+3'te geldi
Fenerbahçe, 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor ile berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın ertelenen maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 73. dakikada Nelson Semedo ile 76. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Alanyaspor'un sayıları ise 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3'te Yusuf'tan geldi.
Bu skorun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 11 puanla 2. sırada yer buldu. 3 maçtır yenilmeyen Alanyaspor ise 7 puanla 9. basamakta yer aldı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Başakşehir'e konuk olacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 2-2 ALANYASPOR
1' Maç başladı.
6' Fenerbahçe penaltı bekledi! Ceza sahası içinde topla buluşan Youssef En-Nesyri, ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın "Devam" dedi.
13' Gol iptal! Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ara pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Anderson Talisca, rakip file bekçisini geçerek golünü attı ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR'ın incelemesinin ardından ofsayt kararı onandı.
17' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ön alan baskısıyla topu kazanan sarı-lacivertlilerde Fred'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.
18' GOL! Alanyaspor 1-0 önde! Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan İbrahim Kaya, karşı karşıya pozisyonda köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve durumu 1-0'a getirdi.
34' Fenerbahçe tehlikesi! Sarı-lacivertlilerde yakalanan hızlı hücum şansında Oğuz Aydın, sol kanattan ceza sahasına giren En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun dar açıdan yaptığı vuruşu son anda Etuğrul kornere çeldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
48' DİREK! Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortayı penaltı noktasının gerisinde kontrol eden En-Nesyri'nin şutu direkten döndü.
53' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın çıktı, İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
56' Fenerbahçe penaltı kazandı! Fred'in ceza sahası dışından çektiği şut sonrası Enes'in müdahalesine sarı-lacivertli futbolcular penaltı bekledi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
57' PENALTI KAÇTI! Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca'nın penaltısını kaleci Ertuğrul çıkardı.
73' GOL! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! Sol kanattan Levent Mercan'ın yaptığı orta ile ceza sahasının sağında topla buluşan Nelson Semedo, kontrolü sonrası düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
76' GOL! Fenerbahçe geri döndü! Sol kanattan topla birlikte kat eden Archie Brown'un ortasını Cenk Tosun indirdi, Youssef En-Nesyri kale önünde tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
90+3' GOL! Alanyaspor eşitliği sağladı! Sağ kanattan yapılan ortaya kafasıyla vuran Yusuf'un şutunu İrfan Can elinden kaçırdı ve skor 2-2 oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco,Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Tedesco, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nu statü gereği oynatamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yanı sıra Mert Müldür'ü de kulübeye çekti.
Tedesco, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Alanyaspor karşısında kalede İrfcan Eğribayat'ı oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda Sebastian Szymanski ile Oğuz Aydın'ı oynattı. Forvet arkasında Anderson Talisca yer alırken gol yollarında yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.
7 EKSİK
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.
MERT HAKAN VE YİĞİT EFE KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Uzun süreli sakatlık yaşayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5 ayı aşkın süre sonra kadroda yer aldı.
Son müsabakasına 2 Nisan 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmada süre alamamıştı.
Mert Hakan, süre bulduğu son karşılaşmayı ise geçen sezon 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK karşısında oynamıştı.
KULÜBE TÜRKLERDEN OLUŞTU
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor müsabakasında yedek kulübesini Türk oyuncular doldurdu.
Sarı-lacivertlilerde, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma bekledi.
