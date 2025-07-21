Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan para yağacak: Kesenin ağzını açtılar
Bir süredir En-Nesyri ile ilgilendiği konuşulan Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın vereceği bonservis ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'den servet kazanabilir.
Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al Qadsiah, bu rakama sıcak bakıyor ve oyuncuyu istiyor.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı.
Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.
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