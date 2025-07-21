Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan para yağacak: Kesenin ağzını açtılar

Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'den servet kazanabilir.

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Al Qadsiah, bu rakama sıcak bakıyor ve oyuncuyu istiyor.