Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan para yağacak: Yusuf Akçiçek için anlaştılar
Fenerbahçe genç oyuncusu Yusuf Akçiçek için Suudi ekibi Al Hilal'le anlaşmaya vardı. Yusuf'un bonservisinden 22 milyon euro gelecek.
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al Hilal'la anlaştı.
Fenerbahçe, Yusuf'un bonservisinden 22 milyon euro kazanacak.
Al Hilal aynı zamanda genç oyuncunun olası bir sonraki satışından elde edeceğin karın da yüzde 15'ini sarı lacivertlilere ödeyecek.
Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
20 MAÇA ÇIKMIŞTI
Geçen sezon yollarına ayrıldığı Mourinho'nun gözdesi olan Yusuf geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.
19 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist üretti.
