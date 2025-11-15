Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber

15.11.2025 16:27

Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'ye, milli takımdan sakatlık haberi geldi. Polonyalı Sebastian Szymanski, sakatlık geçirdiği maçı tamamlayamadı.

Polonya'nın Hollanda'yla karşılaştığı Dünya Kupası Eleme Grubu maçına ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, maçın 13. dakikasında sakatlandı.
 

Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Polonyalı futbolcu kenara gelmek zorunda kaldı. Önümüzdeki maçta forma giymesi beklenmeyen Szymanski'nin son durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
 

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan orta saha oyuncusu 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
 

Fenerbahçe'de, bir önceki milli arada Meksikalı futbolcu Edson Alvarez sakatlanmıştı.

