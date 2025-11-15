Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber

Polonya'nın Hollanda'yla karşılaştığı Dünya Kupası Eleme Grubu maçına ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, maçın 13. dakikasında sakatlandı.



Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Polonyalı futbolcu kenara gelmek zorunda kaldı. Önümüzdeki maçta forma giymesi beklenmeyen Szymanski'nin son durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



Bu sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan orta saha oyuncusu 2 gol atıp 2 de asist yaptı.



Fenerbahçe'de, bir önceki milli arada Meksikalı futbolcu Edson Alvarez sakatlanmıştı.