Fenerbahçe'ye transferi iptal olmuştu, Joey Veerman nedenini tek tek açıkladı. "Herkes öğrendi, ben vazgeçtim"
04.01.2026 19:10
Son Güncelleme: 04.01.2026 19:17
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer dönemi için Fenerbahçe'nin gündemine gelen Joey Veerman, anlaşmanın neden iptal olduğunu açıkladı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine hareketli bir giriş yapmıştı.
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan, Lazio'dan ise Matteo Guendouzi için temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine PSV'de forma giyen Joey Veerman ismi gelmişti.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmiş ancak daha sonra transfer iptal olmuştu.
27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere transferinin gerçekleşmeme nedenini ilk kez anlattı.
“GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRMAYA KARAR VERDİM”
Voetbal'a konuşan Veerman, "Şu anda sadece mutluyum. Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum. Sonuç olarak görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim." dedi.
PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman.
“BAZI ŞEYLER GERÇEKLEŞTİ AMA…”
Süreci anlatan Veerman, şöyle konuştu:
“Bazı sebepler oldu ve transferden vazgeçmeye karar verdim. İlk görüşmeden sonra yaklaşık 2 buçuk hafta geçti. Bu süre zarfında bazı şeyler gerçekleşti ama belki de bazı şeyler gerçekleşmedi.”
PSV'nin orta saha oyuncusu Joey Veerman, bu sezonki 8. asistini yaptı.
Brentford'dan gelen teklifi de değerlendiren Hollandalı orta saha, "Prensip olarak sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan ve piyasa değeri 27 milyon euro olan Veerman, 8 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.