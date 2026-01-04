Fenerbahçe'ye transferi iptal olmuştu, Joey Veerman nedenini tek tek açıkladı. "Herkes öğrendi, ben vazgeçtim"

Brentford'dan gelen teklifi de değerlendiren Hollandalı orta saha, "Prensip olarak sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan ve piyasa değeri 27 milyon euro olan Veerman, 8 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.