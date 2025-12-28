Fenerbahçe'ye Türkiye'den pilot takım! "7-8 futbolcu transfer olacak"
28.12.2025 09:01
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Türkiye'den bir kulüple pilot takım anlaşması sağladı ve oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşma hayata geçti.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, Türkiye'den bir kulüple pilot takım anlaşması yaptı.
Sporx'in haberine göre Fenerbahçe ile Yalova FK arasında pilot takım anlaşmasına varıldı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran.
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Yalova FK'nın Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iki kulüp arasında sadece oyuncu iş birliğini kapsayan bir anlaşmanın yapıldığı ifade edildi.
Haberde Yalova FK'nın, Fenerbahçe'nin altyapı planlaması kapsamında pilot takım şeklinde konumlandırılacağına dikkat çekildi.
Fenerbahçeli futbolcuların Konyaspor maçı öncesi takım fotoğrafı.
Ayrıca Fenerbahçe U-19 Takımı'ndan 7 ya da 8 futbolcunun pazartesi günü Yalova FK antrenmanlarında yer alacağı kaydedildi.
Yapılan anlaşmanın genç oyuncuların profesyonel seviyede tecrübe kazanmaları ve gelişimlerinin yakından takip edilmesi için gerçekleştirildiği aktarıldı.