Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder ve Oosterwolde'den kötü haber
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Öte yandan Samsunspor maçında 73. dakikada sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin de sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin… pic.twitter.com/xF2c54Nr6W
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