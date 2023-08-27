Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten Ferdi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz"