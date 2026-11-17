Fenerbahçe'de milli ara sonrası Kocaelispor ile deplasmanda yapılacak maçın hazırlıkları sürerken teknik direktör Emre Belözoğlu kendilerini bekleyen yoğun fikstüre göre planlar yapıyor.

Zira Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanında itibaren 19 gün içinde 3'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Üstelik bu 5 maçın 4'ü deplasmanda.

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Kocaelispor deplasmanından 4 gün sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Londra'da kritik bir maça çıkacak.

Ardından rakip İstanbul'da Erzurumspor Futbol Kulübü.

Sonrasında ise iki zorlu deplasman var. 5 Aralık'ta ligde Başakşehir ve 9 Aralık'ta Avusturya'da Lask Linz.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 19 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 4 maçta topladığı 5 puanla 19. basamakta bulunuyor.