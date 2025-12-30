Fenerbahçe'yi "Resmi teklif yaptı" diyerek duyurdular! Dünyaca ünlü yıldız için dev bonservis

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan ve Utrecht'ten de Souffian El Karouani için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Christopher Nkunku'yu da gündemine almıştı.

“FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI”

İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Fransız futbolcu için Milan'a resmi teklifini yaptı.