Fenerbahçe'yi "Resmi teklif yaptı" diyerek duyurdular! Dünyaca ünlü yıldız için dev bonservis
30.12.2025 11:51
Selim Başeğmezer
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin Christopher Nkunku için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan ve Utrecht'ten de Souffian El Karouani için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Christopher Nkunku'yu da gündemine almıştı.
“FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI”
İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Fransız futbolcu için Milan'a resmi teklifini yaptı.
Christopher Nkunku'nun attığı gol sonrası klasikleşen sevinci.
TEKLİFİN AYRINTILARI
Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, Milan'ın Nkunku için ödediği bonservis (37 milyon euro) ve yaptığı harcamaları karşılayacak bir teklif sunduğu belirtildi.
Mali tablolarına dikkat ettiği ifade edilen Milan'ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü ve beklenen performansı alamadığı Nkunku ile yollarını ayırmak isteyebileceği aktarıldı.
TEDESCO İYİ TANIYOR
Ayrıca Fenerbahçe Teknikl Direktörü Domenico Tedesco'nun Nkunku'yu Leipzihg döneminden tanıdığı ve oyuncunun yeteneğine güvendiği yazıldı.
Christopher Nkunku'nun performansında yükseliş sağlayamaması halinde Fenerbahçe'nin teklifinin ciddi şekilde değerlendirmeye alınacağına da vurgu yapıldı.
Christopher Nkunku'nun Verona'ya karşı attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
KARİYERİ
PSG altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.
Burada geçirdiği 4 yılın ardından tam 60 milyon euro'luk bonservisle Chelsea'ye giden Nkunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan'a imza attı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta boy gösteren Nkunku, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.