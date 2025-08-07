Fenerbahçe'yi rövanş öncesi endişelendiren olay: Sadece bir kez gerçekleşti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'a konuk olmuştu.



Sarı-lacivertliler, De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçın 19. dakikasında Timber'ın golüyle geriye düşmüş ancak Sofyan Amrabat'ın nefis vuruşuyla 1-1'lik eşitliği sağlamıştı. 90+1. dakikada gelişen Feyenoord atağında sarı-lacivertlilerin ceza sahasına gönderilen uzun topu bir anlık konsantrasyon kaybı sonrası Hadj kafasıyla tamamlamış ve ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirerek maç skorunu tayin etmişti.



Kadıköy'de oynanacak olan rövanş öncesi avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertlileri endişelendiren de bir durum ortaya çıktı.



SADECE BİR KEZ GEÇEBİLDİ Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ilk maçını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur sevinci yaşayabildi.



Sarı-lacivertliler, 1998/99 sezonunda UEFA Kupası Elemeleri'nde eşleştiği Göteborg'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuş ancak Kadıköy'deki rövanşta rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamıştı.

KORKUTAN DEJA VU: TARİH BİLE AYNI



Geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alan Fenerbahçe, bu kez Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile eşleşmişti.



Yine 6 Ağustos'ta ilk maçına deplasmanda çıkan sarı-lacivertliler, maçın başlarında yediği golle 1-0 geriye düşmüş ama 79'da bulduğu golle eşitliği sağlamıştı. Tıpkı Feyenoord maçında olduğu gibi 90+1'de kalesinde gol gören Fenerbahçe, Kadıköy'e 2-1'lik yenilgiyle dönmüştü.



Rövanşta ise 90+1. dakikada bulduğu golle müsabakayı uzatmaya götüren Fenerbahçe, 118'de penaltıdan yediği golle organizasyona veda etmişti.