Fenerbahçe'yi yakan hakem, Galatasaray maçına atandı
07.09.2026 15:15
Espen Eskas
Sporting-Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile oynayacağı maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Eskas düdük çalacak.
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.
FENERBAHÇE MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Norveçli hakem Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a karşı deplasmanda oynadığı maçın da hakemiydi. Sarı-lacivertlilerin seri penaltı atışlarında kupaya veda ettiği mücadelede Eskas, kararlarıyla Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe, Eskas yönetimindeki maç sonrası elenmişti.