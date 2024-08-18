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Fenerbahçe'yle anılıyordu: Samardzic'in yeni adresi belli oldu

Atalanta, Udinese forması giyen Lazar Samardzic'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sırp oyuncunun bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euroluk opsiyonu bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'yle anılıyordu: Samardzic'in yeni adresi belli oldu

Transferde adı 'yle anılan Lazar Samardzic'in yeni adresi Atalanta oldu.

Serie A ekibi, Sırp oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Samardzic'in sözleşmesinde bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi. 

Udinese formasıyla 98 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 13 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

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