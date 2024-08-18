Fenerbahçe'yle anılıyordu: Samardzic'in yeni adresi belli oldu

Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan Lazar Samardzic'in yeni adresi Atalanta oldu.
Serie A ekibi, Sırp oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Samardzic'in sözleşmesinde bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.
Udinese formasıyla 98 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 13 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.
Lazar è nerazzurro! Benvenuto! 🌟🇷🇸— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2024
Samardžić to Atalanta: there we land! 👊🤩#Samardžić #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/nxLUQ66XE7
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