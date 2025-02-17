Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mosturoğlu: Bu sene biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı M. Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu yaptığı konuşmada, “Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız."dedi.

"BU BİRLİK VE BERABERLİKLE FUTBOLDA FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"



“İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, “Maalesef sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece ama sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz. Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah Euroleague’de bu sezon kupayı biz kaldıracağız." ifadelerini kullandı.