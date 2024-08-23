Ferdi Kadıoğlu adım adım Brighton’a imzalıyor

Fenerbahçe ’de Ferdi Kadıoğlu, vedaya çok yakın. Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlandı.

30 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE GELİR

Sarı-lacivertli ekip bu transferden 30 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek.



Fenerbahçe, Brighton’ı sonraki satıştan paya ikna etmeyi başardı. Sözleşmenin bonuslar da içerdiği bildirildi.



Milli futbolcu, ailesiyle birlikte saat 20.30’da Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye doğru yola çıktı.



Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.