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Ferdi Kadıoğlu, Alman devini peşine taktı

Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertlilerle temaslara başladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin milli futbolcunun satışından 30 milyon euroluk bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu, Alman devini peşine taktı

ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın haberine göre, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerle resmi temasa geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe, 2 yıl daha kontratı bulunan Ferdi için 30 milyon euro bonservis gelirini hedefliyor. Bu rakamın altında gelen tekliflerin ise geri çevrileceği kaydedildi.

Öte yandan Arsenal'in de Ferdi için devreye girebileceği aktarıldı.

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