Ferdi Kadıoğlu, Alman devini peşine taktı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın haberine göre, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerle resmi temasa geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe, 2 yıl daha kontratı bulunan Ferdi için 30 milyon euro bonservis gelirini hedefliyor. Bu rakamın altında gelen tekliflerin ise geri çevrileceği kaydedildi.

Öte yandan Arsenal'in de Ferdi için devreye girebileceği aktarıldı.