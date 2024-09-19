Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da ilk golünü attı

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Carlos Baleba, 31'inci dakikada Simon Adingra ve 85'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolverhampton'ın gollerini ise 44'üncü dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1'inci dakikada Thomas Doyle kaydetti.

İngiltere Lig Kupası 3’üncü Tur maçında Brighton & Hove Albion ve Wolverhampton karşılaştı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI



İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'un Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, The American Express Stadı'ndaki maçın 82’nci dakikasında Yankuba Minteh’in yerine oyuna dahil oldu. Kadıoğlu, 85’inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti ve İngiliz ekibindeki ikinci maçında golle tanışmış oldu.