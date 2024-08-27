Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın en pahalı transferleri arasına girdi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 7 sezonun ardından sarı-lacivertlilerden ayrılarak Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.
30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz temsilcisine transfer olan Ferdi, Brighton tarihinin en pahalı 5. transferi oldu.
Brighton'ın en pahalı transferleri şu şekilde:
Georginio Rutter - 46.7 milyon euro
Yankuba Minteh - 35 milyon euro
Mats Wieffer - 32 milyon euro
Brajan Gruda - 31.5 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon euro
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