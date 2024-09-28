Ferdi Kadıoğlu, Chelsea karşısında ilk 11'de başlıyor

İngiltere Premier Lig'İn 6. haftasında Brighton, Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Londra ekibine karşı mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

Premier Lig'de şu ana kadar 22 dakika süre alan milli oyuncu, mavi-beyazlılarla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.

İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Transferinin ardından 1 hafta sahalardan uzak kalan Ferdi, EFL Cup’ta ise sadece 8 dakika süre bulurken, 1 gol kaydetti.



Stamford Bridge'te oynanacak kritik mücadele TSİ 17.00'da beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.