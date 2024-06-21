Ferdi Kadıoğlu: Finale çıkarsak Almanya'yı isterim

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"HOCAMIZ TAKTİSYEN, BU KONUYA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

"Montella'nın sisteminde çok rahat olduğumu hissediyorum. Hocamız taktisyen ve bu konuya çok önem veriyor. Video analizlere teoriyi harmanlayıp, sahada uygulamaya geçiyoruz. Bireysel olarak da bizimle hiç çekinmeden konuşuyor. Kendisinden çok fazla şey öğreniyoruz ve son derece uyumluyuz."

"FİNALDE ALMANYA'YI İSTERİM"



"Portekiz'in kazanması iyi mi, yoksa kötü mü oldu bilemiyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey iyi hazırlanmak. Onlara karşı oynamak bize mutluluk verecek, çünkü onlara karşı resmi maçlarda galibiyetimiz yok. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva gibi büyük isimlere sahipler. En iyi şekilde sahada mücadele edeceğiz. Gruptan çıktıktan sonra rakiplere göre ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki turnuvanın gelecek başarılar adına bir başlangıç olmasını sağlamak. Burada en iyi şekilde güzel bir deneyim yaşamak ve gidebileceğimiz en uzak noktaya ulaşmak istiyoruz. Finale çıkarsak rakip olarak Almanya'ya isterim."

"KEREM'İN GOLÜNDE KULÜBE DE BİZİMLE BİRLİKTE RAKİP KALEYE GELDİ"



"Arda'nın golü ve Samet'in kurtarışı muazzamdı. Kerem, üçüncü golü atarken kulübenin de bizimle birlikte rakip kaleye doğru geldiğini gördük. Gürcistan maçındaki performansından dolayı Samet için çok mutluyum. O çok değerli ve düzgün karakterli bir insan. Özgüvenli oynadığında çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Milli Takım'da çok özgüvenli bir şekilde mücadele ediyor. Gönlümüz rahat bir şekilde onunla beraberiz."

"PEREIRA SOL BEKTE OYNARSAM YAPABİLECEKLERİMİ ANLATTI"



"Mevki değişmeye ikna olmak sanırım hocaların yaklaşımıyla alakalı. Fenerbahçe'ye ilk geldiğim dönemde 'Burada oyna' diyorlar ama bana herhangi bir şey anlatıp, nedenini söylemiyorlardı. Vitor Pereira geldi, sebebini anlattı. Solda oynarsam yapabileceklerimi anlattı. Ben de plana sadık kaldım ve güvendim, güvenince de bu şekilde evrildim."



"YÜZDE YÜZ İLE GERİ DÖNDÜM"



"Turnuva öncesinde ufak tefek sakatlık problemlerim olmuştu. Bunun doğrultusunda ilk iki hazırlık maçında sorun olmasın diye riske girmedik. Gürcistan maçında ben de herkes de gördü ki yüzde yüz ile geri geldim. Tamamen iyileştim ve turnuvanın kalan bölümüne her şeyimle hazırım."