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Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif: İngiliz kulübü fiyat yükseltti

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 33 milyon euroluk teklifini revize ettiği öne sürüldü.

Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif: İngiliz kulübü fiyat yükseltti

ve A Milli Takım ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na transferde ilgi artıyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe 33 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia ediliyordu.

TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz kulübün bu teklifini 35 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin ise 24 yaşındaki futbolcu için vereceği karar merak ediliyor. 

Fenerbahçe formasıyla 202 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi. 

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