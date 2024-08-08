Ferdi Kadıoğlu için rekor teklif: İngiliz kulübü fiyat yükseltti

Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'na transferde ilgi artıyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın milli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe 33 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia ediliyordu.

TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Hürriyet'in haberine göre, İngiliz kulübün bu teklifini 35 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin ise 24 yaşındaki futbolcu için vereceği karar merak ediliyor.

Fenerbahçe formasıyla 202 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik performans sergiledi.