Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig devini büyüledi

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin Almanya ile karşılaştığı hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Akşam'ın haberine göre, Berlin'de oynanan mücadeleyi takip eden Arsenal scout ekibinin milli futbolcu için olumlu not verdiği öne sürüldü.

İTALYAN DEVLER DE PEŞİNDE

Öte yandan Ferdi için İtalyan ekiplerinin de yakın takipte olduğu belirtildi.

Napoli geçen sezondan bu yana oyuncuyu transfer etmek isterken, Milan ve Inter'in de takip olduğu İtalyan basınında çıkan haberler arasında.

Fenerbahçe ile 2026 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak hesaplanıyor.