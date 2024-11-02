Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü attı

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield'da Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.

Konuk ekip müsabakasının 14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarıda bu skorla tamamladı. İkinci yarıda art arda goller bulan ev sahibi takım, 70. dakikada Cody Gakpo ile eşitliği yakalarken, 72. dakikada da Mohamed Salah'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca olmayınca Arne Slot'un öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

87. DAKİKADA YERİNİ JAKUB MODER'E BIRAKTI



Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bu müsabakayla birlikte Premier Lig'de 6. maçına çıkarken, ilk gol sevincini yaşadı. 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 87. dakikada yerini Jakub Moder'e bıraktı.



Ligdeki 8. galibiyetini elde eden Liverpool, Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 25 puanla liderliğe yükseldi. Brighton & Hove Albion ise 16 puanla 7. sıraya geriledi.