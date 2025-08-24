Ferdi Kadıoğlu sonradan girdi, Brighton'a yetmedi: Everton, Grealish'in şovuyla güldü

Everton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi.



Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Everton'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Iliman Ndiaye ve 52. dakikada James Garner kaydetti.



Konuk ekipte Danny Welbeck, 77. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Pickford'u geçemedi.

FERDİ KADIOĞLU SONRADAN GİRDİ



Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, oyuna 67. dakikada De Cuyper'in yerine dahil oldu.



Bu skorun ardından yeni sezondaki ilk galibiyetini alan Everton, puanını 3'e yükseltti ve 8. sırada yer buldu. Henüz galibiyetle tanışamayan Brighton ise 1 puanla 17. sırada yer aldı.



Everton, gelecek hafta Wolves deplasmanına çıkacak. Brighton ise Manchester City'i ağırlayacak.



GREALISH ŞOV YAPTI



Everton'un Manchester City'den kiraladığı Jack Grealish, yeni takımındaki ikinci maçında adından söz ettirdi.



İngiliz futbolcu, takımının 2 golünde de asisti yapan isim oldu.

