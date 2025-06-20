Ferdi Kadıoğlu sonrası sürpriz: Fenerbahçe'nin istediği Süper Lig yıldızına Brighton talip

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası 30 milyon euro bedelle Premier Lig takımı Brighton'ın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibinin Süper Lig'den takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği sürpriz isim belli oldu. Fanatik'in haberine göre Brighton, Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov'a imza attırmak istiyor.

20 MİLYON EURO

Bordo - mavili ekibin, savunma oyuncusunu ucuza bırakma niyetinin olmadığı ve Premier Lig ekibine kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı kaydedildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR



23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ve Uğurcan Çakır ile birlikte Ukraynalı stoperi de kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.



Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Batagov, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.