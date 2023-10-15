Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e dev talip:"Pahalı bir anlaşma olabilir"

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan karşısında dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu Çizme ekibinin radarına girdi.

Akşam'ın haberine göre, Milan'ın ocak döneminde potansiyelli hedeflerle kadrosuna takviye yapmak istediği için devre arasında her iki oyuncu adına Fenerbahçe ile görüşecek.

"PAHALI BİR ANLAŞMA OLABİLİR"

Öte yandan Calciomercato ise Ferdi ve İsmail için şu ifadeleri kullandı;



"Milan'ın sol bek ve orta sahasında derinlik eksik. Adli ve Krunic var ama yeterli gözükmüyor. Theo Hernandez ise bek bölgesinde rakipsiz. Forma savaşı vermesi gerekiyor. Arda transferinde Türk kulübüyle iyi ilişkiler kuran Milan, saygı kazandı.

Ama bu çok pahalı bir anlaşma olabilir. Müzakerelerde nasıl ilerleyeceklerini artık biliyorlar. Transferi Real Madrid gerçekleştirdi ama kulüpler arasında büyük bir saygı ilişkisi var."