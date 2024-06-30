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Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı: Fenerbahçe bonservisini belirledi

Atletico Madrid'in Teknik Direktör Diego Simeone'nin raporları doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu için transfer teklifi yapacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için 40 milyon euroluk bir beklentisi olduğu kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu devleri peşine taktı: Fenerbahçe bonservisini belirledi

Geçtiğimiz sezon 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.

Adı Arsenal ve Dortmund'la anılan milli futbolcunun Atletico Madrid'in de listesinde olduğu öne sürüldü.

İspanyol ekibin teknik direktörü Diego Simeone'nin EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu yakındak takip ettiği kaydedildi.

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Akşam'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertlilerin Ferdi için Borussia Dortmund'dan gelen 20 milyon euroluk teklifi reddettiği ve 35-40 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

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