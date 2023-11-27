NTV.COM.TR’ye geri dön

Ferdi Kadıoğlu'na Alman dev talip oldu

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin Milli futbolcu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu'na Alman dev talip oldu

ve A Milli Takımının futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, göstediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibin ise 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atıp 20 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;