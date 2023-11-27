Ferdi Kadıoğlu'na Alman dev talip oldu

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, göstediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bild'in haberine göre, Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibin ise 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atıp 20 asistlik katkı sağladı.