Ferdi Kadıoğlu'na bir Avrupa devi daha talip oldu

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Karagümürk mücadelesinde stattan sekerek ayrılan ve Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu'nun, bu akşam oynanacak Sivasspor maçında forma giymek istediği öne sürüldü.

INTER YAKIN TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de 19 resmi maçta 1 gol 3 asistle oynayan Ferdi'yi Borussia Dortmund, Napoli, Ajax ve Arsenal'in ardından Inter'in de takibe aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan 24 yaşındaki milli futbolcuyu Ocak ayında satmayı düşünmediği, EURO 2024 performansını da göz önünde bulundurarak bonservis bedelini belirleyeceği kaydedildi.

Ayrıca sarı-lacivertli ekibin Ferdi için şu anda istediği rakamın 20 milyon euro olduğu aktarıldı.