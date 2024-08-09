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Ferdi Kadıoğlu'na yeni kontrat

Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme teklifi yapılacağı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Ferdi'yi takımda tutma planları yaptığı aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'na yeni kontrat

'de Avrupa ekiplerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için son olarak Brighton'ın 35 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyordu.

Bonserviste limiti 35 milyon euro olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin, bu teklife rağmen milli oyuncuyu takımda tutmanın planlarını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü. 

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncunun maaşına büyük zam yapmayı planlıyor.

MENAJERİNDEN PREMİER LİG SÖZÜ

Brighton'dan gelen teklifi kabul etmesi için 2 yıl mavi-beyazlılarda forma giymesinin ardından daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği kaydedildi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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