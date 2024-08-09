Ferdi Kadıoğlu'na yeni kontrat

Fenerbahçe'de Avrupa ekiplerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için son olarak Brighton'ın 35 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyordu.

Bonserviste limiti 35 milyon euro olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin, bu teklife rağmen milli oyuncuyu takımda tutmanın planlarını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncunun maaşına büyük zam yapmayı planlıyor.

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Brighton'dan gelen teklifi kabul etmesi için 2 yıl mavi-beyazlılarda forma giymesinin ardından daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği kaydedildi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.