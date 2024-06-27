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Ferdi transferinde takas formülü: Füllkrug artı bir miktar para

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirledi. Bonservisi fazla bulan Alman ekibinin takas formülü üzerinde durduğu belirtilirken, Ferdi'ye karşılık Niclas Füllkrug ve 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Ferdi transferinde takas formülü: Füllkrug artı bir miktar para

'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Nuri Şahin'in teknik direktör olduğu Borussia Dortmund'un ısrarı sürüyor.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'ndan 30 milyon euro bir gelir bekliyor.

DORTMUND'DAN FÜLLKURG ARTI BİR MİKTAR PARA

Alman ekibinin golcü oyuncusu Niclas Füllkrug ve 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı ve anlaşma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Dortmund ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 46 resmi maçta 16 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de 51 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu ise bu mücadelelerde 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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