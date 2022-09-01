Ferençvaroş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekilmesiyle birlikte Trabzonspor'un H Grubu'ndaki rakipleri de belli oldu. Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Ferençvaroş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FERENÇVAROŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Macaristan ekibi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Perşembe günü Groupama Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.



Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmadı.



GRUBUN EN ZAYIF HALKASI OLARAK GÖRÜLÜYOR



Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı.



Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro. Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.



Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ



8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros