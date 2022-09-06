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Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi H Grubu)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında bu hafta Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. 8 Eylül tarihinde başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde temsilcimiz Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor. Gruplarda ilk maçına Ferencvaros karşısında çıkacak olan Trabzonspor, galibiyet için sahada olacak. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 17:45

Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi H Grubu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz deplasmanda Ferencvaros ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen bordo-mavililer, bu hafta deplasmanda kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi H Grubu) - 1

GRUBUN EN ZAYIF HALKASI FERENCVAROS

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşti. Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı.

Macar kulübünün kadro değeri 39 milyon Euro.Takımın en değerli ismi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Aissa Laidouni. Adama Traore ve Marquinhos, takımın diğer etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.

Kulüp geçtiğimiz sezonu 71 puanla lider tamamladı. Macaristan ekibi maçlarını 23 bin 698 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise 58 yaşındaki Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov yapıyor.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi H Grubu) - 2

TRABZONSPOR GRUBUN EN DEĞERLİ TAKIMLARINDAN

Trabzonspor, H Grubu'nda yer alan takımlar arasında Monaco'dan sonra en değerli takım konumunda. 126 milyon 500 bin değere sahip olan Karadeniz ekibi rakipleriyle ilk kez karşılaşacak.

Takımın en değerli ismi ise 18 milyon Euro'luk değeri ile takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Bakasetas, Hamsik, Bartra gibi önemli isimler yer alıyor. Bordo-mavililer maçlarını 41 bin 461 kapasiteli Akyazı Stadyumu'nda oynuyor.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor

15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız

6 Ekim Monaco-Trabzonspor

13 Ekim Trabzonspor-Monaco

27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor

3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros

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