Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, yarı finalde

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, yarı finale yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

