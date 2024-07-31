Ferhat Arıcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferhat Arıcan'ın biyografisi

Son dönemde birçok başarıya imza atılan artistik cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan ile gelen madalyanın ardından yeni başarılar için gözler Paris Olimpiyatları'na çevrildi. İşte, Ferhat Arıcan'ın biyografisi...



FERHAT ARICAN KİMDİR?



28 Temmuz 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Arıcan, jimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başladı.



Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında Moğol rakibi Ganbatyn Erdenebold ardından gümüş madalya kazanmıştır.



2013 yılında Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.



Cimnastikçe Türkiye'nin tek olimpiyat madalyalı ismi Ferhat Arıcan, elde ettiği başarılarla adını ülke cimnastik tarihine yazdırdı.



Pandemi nedeniyle 2021’de düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan Ferhat’ın kariyeri, çok sayıda uluslararası organizasyonda elde ettiği başarılarla dolu.



Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazanan Ferhat, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, Akdeniz Oyunları’nda ve İslami Dayanışma Oyunları’nda 2’şer altın 1’er bronz madalya kanandı. 2020 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında altının yanı sıra gümüş ve bronz madalya kazanan Ferhat, 2019 Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları’nda da bronz madalya sevinci yaşadı. Ferhat, 2018 Akdeniz Oyunları’nda gümüş ve bronz, 2017 İslami Dayanışma Oyunları’nda birer altın ve gümüş, 2013 Akdeniz Oyunları’nda bronz ve 2010 Yaz Gençlik Oyunları’nda gümüş madalyaların sahibi oldu.