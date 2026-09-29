Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Dündoğdu'nun kim olduğu ve neden gözaltına alındığı spor kamuoyu tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir , neden gözaltına alındı?

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

Aynı bölümde doktorasını da tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulundu.

Daha önce MHK'nın Eğitimden Sorulu Üyesi olan Gündoğdu "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.