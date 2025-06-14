Fernando Muslera anlaşmaya vardı: Galatasaray sonrası yeni takımı
Galatasaray'da efsaneleşen ve sezon sonunda ayrılan kaleci Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte iki dikkat çeken ayrılık yaşanmıştı.
Sarı - kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera ve oynadığı 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens ile yollar ayrılmıştı. İki isme de özel şekilde edilen veda sonrası gelecek planlarına dair gelişmeler merak ediliyordu.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Fernando Muslera'nın sarı - kırmızılıların ardından formasını giyeceği takım belli oldu.
Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberinde Uruguaylı eldivenin Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.
PENAROL OLMADI
Haberin devamında Muslera'ya Penarol'ün de teklif yaptığı ancak sözleşmedeki maaşın düşük olması nedeniyle anlaşmaya varılamadığı ifade edildi.
REKORLARLA GEÇEN GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.
Muslera, sarı - kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Galatasaray
- Fernando Muslera