Fernando Muslera anlaşmaya vardı: Galatasaray sonrası yeni takımı

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte iki dikkat çeken ayrılık yaşanmıştı.



Sarı - kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera ve oynadığı 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens ile yollar ayrılmıştı. İki isme de özel şekilde edilen veda sonrası gelecek planlarına dair gelişmeler merak ediliyordu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU



Fernando Muslera'nın sarı - kırmızılıların ardından formasını giyeceği takım belli oldu.



Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberinde Uruguaylı eldivenin Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

