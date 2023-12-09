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Fernando Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak maçta oynayamayacak.

Fernando Muslera cezalı duruma düştü

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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda , Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi. Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.

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