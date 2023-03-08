Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da 25. hafta çalışmaları bugün devam etti. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda günün antrenmanını Nef Stadyumu'nda yaptı.



Kulüp, Fernando Muslera, Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Takım kaptanlarından Fernando Muslera sakatlığını atlattı ve bugün takımla yapılan antrenmanlara katıldı. Belçikalı yıldız Dries Mertens ise salon ve saha çalışmalarına başlarken, Midtsjö'nün ise tedavisine devam edildi.



MUSLERA KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera iyileşti. Tecrübeli file bekçisi antrenmanlara başladı.



Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda teknik heyet ve Okan Buruk, Fernando Muslera'yı riske etmek istemiyor. Uruguaylı oyuncunun oynama durumu netleşmedi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.



Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö’nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.



Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."